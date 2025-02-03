«Рыбная лихорадка»: 44 тонны форели незаконно выпустили в озеро в Карелии

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Из рыбного хозяйства в заливе Ладожского озера выпустили 44 тонны форели

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

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Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

В Карелии ищут злоумышленников, которые спровоцировали в регионе «рыбную лихорадку». Неизвестные проникли на предприятие и выпустили в озеро 44 тонны радужной форели.

Ущерб оценивают в десятки миллионов рублей. На месте преступления уже нашли лезвие, которым перерезали садки. В них разводят ценную рыбу.

Видеозаписи с камер наблюдения также передали следователям. Между тем к берегу озера, воды которого теперь кишат форелью, ежедневно съезжаются сотни рыбаков со всей Карелии, Петербурга и Ленинградской области.

Людей не останавливают даже требования безопасности. Из-за теплой погоды выходить на тонкий лед сейчас опасно. Но рыбаки готовы рисковать — ради легкой и дорогостоящей добычи.

«Рядом с рыбоводным участком любой рыболов-любитель может ловить абсолютно беспрепятственно рыбу. Этим и пользуются, вскрывают садки, отходят за пределы участка и вылавливают рыбу», — сообщил заместитель председателя рыболовецкого колхоза Дмитрий Бондарюк.

Вопросы возникают и к инспекторам рыбоохраны. В соцсетях энтузиасты хвастаются десятками и даже сотнями килограммов выловленной форели. Хотя по правилам улов не должен превышать пяти килограммов на человека.

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