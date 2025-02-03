Производителей масла и яиц в РФ освободили от допвыплат ретейлерам

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 172 0

В «список счастливчиков» ранее вносили изготовителей питьевого пастеризованного молока, хлеба и хлебобулочных изделий и мяса кур.

Производителей масла и яиц в РФ освободили от допвыплат ретейлерам

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ добавило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам. Об этом сообщили на сайте Кабмина.

В российском законодательстве существует норма, которая обязывает поставщиков выплачивать розничным сетям бонусы за определенное количество реализуемого товара. Это правило, прописанное в законе о торговле, было принято с целью стимулирования объемов продаж. Однако есть ряд продуктов, которые попадают под ограничение.

«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», — написано в сообщении.

С помощью данного решения правительство также стремится не только поддержать отечественных производителей, но и обеспечить стабильность цен для потребителей, что, в свою очередь, поможет улучшить ситуацию в аграрном секторе. Таким образом, шаг направлен на поддержание продовольственной безопасности страны и создание благоприятных условий для рынка.

Кроме того, освобождение от обязательных выплат может способствовать появлению новых игроков на рынке, что значительно разнообразит ассортимент и улучшит условия для окончательного покупателя. Таким образом, вся система сбыта станет более прозрачной и эффективной, а конкуренция — более здоровой и продуктивной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лувр введет дополнительный билет для доступа к «Мона Лизе».

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

13:59
Суд отказался прекратить дело против ангарского маньяка
13:54
Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» Саркисян скончался в больнице
13:44
Избиения продолжаются: на Украине призвали сократить 100 тысяч военкомов
13:34
В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса»
13:31
ЦИК официально утвердил победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии
13:30
Производителей масла и яиц в РФ освободили от допвыплат ретейлерам

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
Нашествие саранчи угрожает 21 региону России из-за аномальной погоды
Минздрав назвал точную причину гибели отравившихся детей в Красноярском крае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год