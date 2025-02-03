Тариф «Невозвратный»: какие возможности сэкономить на отелях появятся в РФ

С 1 марта с путешественником можно будет заключить договор об оказании гостиничных услуг с условием об удержании платы в случае его расторжения. Такая практика есть и сейчас, но на цены она не влияет.

В России хотят узаконить невозвратные тарифы для гостиниц. Такая практика есть и сейчас, но на цены она не влияет. Внести ясность хотят прежде всего отельеры.

За невозвратную бронь они готовы снижать стоимость проживания. В тонкостях гостиничного бизнеса разбирался корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Путешественник Тимур Джураев исколесил Россию вдоль и поперек. За выходные может побывать сразу в трех-четырех городах. Места для ночлега бронирует заранее, но часто заехать в срок мешают непредвиденные обстоятельства.

«Я забронировал гостиницу, купил билеты, заболел COVID-19, в результате тариф был невозвратный, мне никто ничего не вернул, я особо не стал возникать. Авиакомпания вернула, а отель ничего возвращать не стал», — поделился путешественник.

При желании Тимур мог вернуть деньги, если бы обратился в суд, потому что ни в одном российском законе не прописано, что же такое «невозвратное бронирование номера».

Да и убытки отелю доказать сложно — непонятно, как считать траты на продукты, если в отеле шведский стол, еще сложнее выяснить сколько стоит электроэнергия, уборка и реклама — если номер простаивает.

«Фактически, даже прописывая, что тариф невозвратный — гостиница не сможет вернуть этот тариф, если потребитель начнет спорить. Фактические расходы очень трудно для одного потребителя доказать, что отель потратил денежные средства именно для этого потребителя», — сообщила юрист Олеся Заягина.

Единственная компенсация, которую в этом случае получит отель, плата за одни сутки проживания. Это, если в документах прописано, что бронирование номера — гарантированное. Чтобы уменьшить убытки и узаконить штрафные санкции российские отельеры обратились в Министерство экономического развития России.

«Если вы бронируете поезд или авиаперелет, то, соответственно, невозвратный тариф у этих видов бизнеса присутствует, поэтому хотелось бы, чтобы на другие виды предпринимательской деятельности — в частности на отели тоже была такая инициатива, это ожидаемо и таким образом абсолютно выиграют все», — сообщила руководитель Лиги малых отелей по СЗФО Алена Енова.

А взамен отельеры обещают более низкие цены на проживание — актуально для самых дорогих и востребованных туристических направлений — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Алтай и Камчатка.

«Четырехзвездочный отель в центре Петербурга, забронировать номер люкс — здесь можно только гарантированно, то есть после внесения предоплаты, а в случае несвоевременной отмены придется платить неустойку — это стоимость проживания в номере за одни сутки», — поделился корреспондент Александр Тарасенко.

В высокий туристический сезон один день проживания в номере люкс в этом отеле обойдется в 20 тысяч рублей. Предположим, мы хотим заехать сюда на неделю.

Если бронирование гарантированное, то это будет стоить 140 тысяч рублей, клиент может потерять в таком случае только 20 тысяч рублей залога. Невозвратный тариф для этого же номера будет дешевле на 30%, это 98 тысяч рублей, но если нарушить правила — клиент лишится всей суммы.

«Есть огромное количество людей, которые четко и понятно планируют собственные перемещения, и понимают что в этой ситуации они заплатят дешевле просто, потому что такой тариф существует. Но говорить о том что для отелей это какая-то нажива — точно нет», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Новый закон точно придется дорабатывать. Например, до сих пор непонятно, что делать в ситуации, если вы забронировали номер по невозвратному тарифу, приехали в гостиницу, а там условия проживания не соответствуют заявленным на сайте.

Также ничего не мешает неблагонадежным отельерам делать все регулярные тарифы — невозвратными, просто чтобы дополнительно заработать на клиентах. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму и рассмотрен уже в весенней сессии. Если его примут, новые правила начнут действовать во второй половине 2025 года.