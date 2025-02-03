Власти РФ поддержали повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за неоповещение военкоматов о факте переезда.

Поправки инициировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Однако в кабмине отметили, что проект необходимо доработать, так как он не в полной мере соответствует положению закона «О воинской обязанности и военной службе».

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится следует из текста документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Сейчас по закону граждане обязаны доложить в военкомат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также о переезде либо выезде из РФ на срок более шести месяцев.

В случае, если данная информация не была предоставлена, человеку грозит штраф до пяти тысяч рублей. Инициатива предлагает усилить административную ответственность за такие нарушения, но точный размер суммы не указан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве у двоих мужчин, не вставших на воинский учет, забрали российское гражданство.