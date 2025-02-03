Власти РФ поддержали повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

По закону граждане обязаны доложить о своем новом месте жительства.

Правительство поддержало повышение штрафов за неоповещение военкомата о переезде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за неоповещение военкоматов о факте переезда. 

Поправки инициировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Однако в кабмине отметили, что проект необходимо доработать, так как он не в полной мере соответствует положению закона «О воинской обязанности и военной службе».

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится следует из текста документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Сейчас по закону граждане обязаны доложить в военкомат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также о переезде либо выезде из РФ на срок более шести месяцев.

В случае, если данная информация не была предоставлена, человеку грозит штраф до пяти тысяч рублей. Инициатива предлагает усилить административную ответственность за такие нарушения, но точный размер суммы не указан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве у двоих мужчин, не вставших на воинский учет, забрали российское гражданство.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

18:32
«Без срока давности»: Путин провел встречу с министром просвещения РФ Кравцовым
18:28
Важно тщательно спланировать: как правильно путешествовать с котом
18:14
Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году
18:10
Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение
17:59
Бесплодие или смерть? Типы и последствия ожирения — мнение врача
17:45
Власти РФ поддержали повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
Производителей масла и яиц в РФ освободили от допвыплат ретейлерам
«Поперлась за ними»: как Анна Седокова отбила Яниса Тимму у жены
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год