Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Данный пост он занимал с 2021 года.

Путин освободил от должности замминистра юстиции Вуколова

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

К слову, Всеволод Вуколов родился 17 апреля 1969 года в Москве. С 1998 по 1999 год был заместителем губернатора Красноярского края. С 2001 года работал в аппарате правительства РФ. Сначала начальником контрольного управления, а через год Вуколов стал начальником департамента государственной службы и кадров.

На должность замминистра юстиции Вуколова назначили 21 сентября 2021 года. Прежде он занимал пост руководителя Федеральной службы по труду и занятости и был замминистра труда и социальной защиты, после чего ушел по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла России в США. Он официально покинул этот пост еще 5 октября. Должность российского посла в Соединенных Штатах он занимал с 21 августа 2017 года.

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