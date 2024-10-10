Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Глава Российской Федерации Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла России в США. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — указано в документе, подписанном российским президентом.

Сообщается, что он официально покинул этот пост еще 5 октября. Должность российского посла в Соединенных Штатах он занимал с 21 августа 2017 года.

До вступления в должность представителя России в США Антонов занимал пост заместителя министра иностранных дел России, а еще ранее он на протяжение пяти лет работал заместителем главы Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России подтвердили возращение Антонова на Родину. 7 октября также стало известно, что спецборт с российским послом уже сел в московском аэропорту Внуково.