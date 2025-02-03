Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России Анне Снаткиной

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание залуженной артистки РФ. Подписанный главой государства указ замещен на портале «Официальное опубликование правовых актов».

Отмечено, что такую высокую оценку от лидера России знаменитость получила за вклад и развитие культуры и искусства, а также за плодотворный и многолетний труд.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации Снаткиной Анне Алексеевне — артистке федерального государственного автономного учреждения культуры «Центр развития театрального искусства «Московский Губернский драматический театр», — говорится в указе.

Кроме Анны звание заслуженных артистов получили еще несколько деятелей культуры. Среди них Наталья Дмитриевская, которая является артисткой и вокалисткой Ростовского государственного музыкального театра, Елена Кабанова — балерина в Екатеринбургском академическом театре оперы и балета, а также ее соотечественник Максим Удинцев — кукловод театра кукол.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидения» в 2025 году. Событие пройдет в Москве и Подмосковье. Данное мероприятие является возрождением одноименного конкурса 1960-х годов проходившего среди стран соцлагеря.

К «Интервидению» уже проявили интерес целый ряд стран, например, Китай, несколько государств из СНГ, Брикс и ШОС. Мероприятие направлен на развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. «Интервидение» возродили как аналог известного музыкального соревнования «Евровидения».