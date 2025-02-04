Канада и Мексика — лишь начало: Трамп хочет ввести пошлину в 10% на все товары ЕС

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Telegraph: Трамп может ввести пошлину в 10% на весь товар из ЕС

Трамп может ввести пошлину в 10% на весь импорт из ЕС

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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В администрации президента США не все готовы на этот шаг.

Лидер Соединенных штатов Дональд Трамп не исключает, что весь товар из Европейского союза будет обложен пошлиной в размере 10%. Об этом рассказало издание The Daily Telegraph, сославшись на источники.

Они предоставили информацию о том, что в администрации президента не все согласны с этим решением. Тем не менее, желающих ввести 10% тариф на импорт из ЕС достаточно. Распространится он на все товары ЕС, подчеркнул источник.

«Трамп прощупывает почву с Канадой и Мексикой и насколько это ему сойдет с рук», — добавил другой собеседник газеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о «большом прогрессе» в урегулировании конфликта РФ и Украины. Слова о намерении остановить «эту нелепую войну» часто звучат из уст президента США. Он отметил, что в этом вопросе получилось достичь результатов, причем весомых. Трамп также рассказал, что направил к Украине требование о передаче редкоземельных металлов в обмен на помощь со стороны Соединенных штатов.

Вместе с тем, США намерены склонить Европу к увеличению финансирования Украины. Это необходимо, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона.

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