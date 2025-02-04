«Петербург меня не сразу принял»: Чиповская об истории любви с Северной столицей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 57 0

Актриса Анна Чиповская призналась, что ее не сразу принял город Санкт-Петербург

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время первых посещений города звезда не прониклась его настроением.

Актриса Анна Чиповская на премьере фильма «Пророк» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала о том, как полюбила Санкт-Петербург.

«Вот люди говорят: „Меня Петербург не принимает. Мне не нравится город. Я не могу“. Меня Петербург тоже не сразу принял», — поделилась артистка.

Первые два посещение города, по словам Анны, стали для нее тяжелыми и мрачными испытаниями. Тогда она решила, что давящая атмосфера Петербурга ей не подходит.

«В общем, я приехала, и было очень холодно, очень грустно, очень тяжело, с Финского (Финский залив. — Прим. ред.) дул страшный ледяной ветер. И так было два раза подряд. Я думала, не мой город, мне тяжко, депрессия», — рассказала она.

Однако, несмотря на первое и последующее негативное впечатление, знаменитость дала себе еще один шанс почувствовать прелесть Санкт-Петербурга. Однажды она приехала туда летом на репетицию спектакля и поняла, что полюбила город.

«Это была абсолютно обоюдная любовь навеки и навсегда», — призналась Анна.

Петербург она назвала своим местом силы и любви.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Чиповская рассказала о навязчивом поклоннике, который писал ей ежедневно, меняя аккаунты. Сталкера Анна заблокировала.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

2:19
«Скоро будет освобожден»: в ХАМАС рассказали о состоянии российского заложника в Газе
1:59
США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады
1:35
«Петербург меня не сразу принял»: Чиповская об истории любви с Северной столицей
1:02
ФСБ рассекретила документы о подготовке к Ялтинской конференции
0:45
Госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности руководителя USAID
0:26
«Зацепил сам Пушкин»: Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией
«Мог кто угодно»: звездный адвокат Жорин рассказал о взрыве в ЖК «Алые паруса»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год