«Восхищала преданность»: актриса Чиповская рассказала о навязчивом поклоннике

Неизвестный сталкер постоянно писал ей «приятные» сообщения.

Российская актриса Анна Чиповская рассказала о навязчивом поклоннике, который писал ей каждый день комментарии с разных аккаунтов. Артистка в результате заблокировала сталкера. Об этом она рассказала в соцсети.

«Один человек под разными аккаунтами оставлял „приятные“ комментарии о моей личной жизни, внешности, возрасте, весе, карьере. Я долго не обращала внимания, потому что меня в некотором смысле даже восхищала преданность этого человека, в этом было даже что-то трогательное, какую огромную роль я играю в его/ее жизни, ночами не спит, думает обо мне», — написала Чиповская.

Однако в результате актриса решилась взять телефон в руки и заблокировать этого человека. При этом она пообещала: «Буду банить впредь». Завершая этот рассказ, Чиповская пожелала своим подписчикам не терпеть плохое, даже если кажется, что привязались.

«Желаю вам, друзья, с легкостью избавляться от мусора в голове, в жизни, в медийном пространстве. Не терпите», — подчеркнула знаменитость.

При этом подписчики в комментариях удивились такой реакции актрисы. Так, кто-то поинтересовался, в чем проблема в таких сообщениях. Как отметил один пользователь, «популярность предполагает наличие поклонников». Другой подписчик спросил, зачем нужно было банить этого сталкера, ведь много людей оставляют комментарии.

«Если вам нравятся ежедневные оскорбления, то действительно не за что (блокировать. — Прим. ред.)», — ответила Чиповская.

При этом ситуацию прокомментировала заслуженная артистка России, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова. Она рассказала, что раньше у нее тоже был интересный поклонник.

«Саморез в шину мне засунул и стоял ждал после спектакля, чтобы добродушно помочь», — поделилась Абашова.

Анна Чиповская сейчас замужем за актером Дмитрием Ендальцевым. Они поженились в июне 2023 года. Раньше Чиповская не хотела обзаводиться семьей, но ради Ендальцева актриса изменила свое мнение. В своем личном блоге девушка опубликовала фотографию из ЗАГСа. На снимке актриса стоит в белом платье и с цветами. Церемония выглядит весьма скромно. Например, на фото у Чиповской не найти сногсшибательной укладки волос или яркого макияжа. А ее избранник и вовсе пришел в кроссовках, в футболке и куртке.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница конкурса «Мисс Россия-2023», модель Анастасия Минаева стала жертвой сталкера. Девушка всерьез опасается за свою жизнь и здоровье, так как некий мужчина по имени Олег Беляков уже более года не оставляет ее в покое и обещает изуродовать.