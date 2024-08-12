«Поставили капельницу»: девятимесячного сына звезды «Дома-2» Пинчук увезли на скорой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 61 0

Сына экс-участницы «Дома-2» Ирины Пинчук госпитализировали

Фото, видео: Instagram* / pinchuk_official; 5-tv.ru

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Что случилось с малышом?

Девятимесячного ребенка бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Ирины Пинчук госпитализировали. По словам блогера, у ее сына Алана несколько дней держалась очень высокая температура, которая почти достигала 40.

«Поставили капельницу. Сдали все необходимые анализы и теперь ждем выявления причины. Это точно не зубы», — написала блогер в личном блоге.

Ирина пожаловалась, что ей тяжело смотреть на маленькую ручку своего ребенка, в которой был катетер.

Позже Пинчук поделилась, что капельницы подействовали и сын себя чувствует намного лучше. Температура у него больше не поднималась. Однако диагноз, который сказали врачи, Пинчук пока скрывает.

Подписчики стали оказывать поддержку экс-участнике «Дома-2», она, в свою очередь, поблагодарила всех за теплые слова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Пинчук решилась на пластическую операцию. После вторых родов у нее сильно обвис живот и теперь она ищет специалиста, чтобы исправить несовершенство.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Поставили капельницу»: девятимесячного сына звезды «Дома-2» Пинчук увезли на скорой

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