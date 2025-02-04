Долгий путь к победе: Всемирный день борьбы против рака отмечается в России

Благодаря новым методам лечения смертность за пять лет снизилась на 10%, а ранее тяжелые формы лейкоза теперь удается побеждать.

Современные технологии открывают новые горизонты в борьбе с онкологией. Сегодня медики все активнее используют инновации в лечении различных форм рака — генетически модифицированные клетки, уникальные препараты и персонализированные протоколы лечения.

Благодаря таким методам смертность за пять лет снизилась на 10%, а ранее неизлечимые формы лейкоза — теперь удается побеждать. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук — о прорывных способах лечения, которые еще вчера казались фантастикой.

Ее опыту за рулем можно только позавидовать — без малого 45 лет. В свои 76 Жанна Сорокотяга не спешит пересаживаться на пассажирское сиденье, ей постоянно куда-то нужно ехать: то за продуктами, то внучку из школы забрать. А ведь еще не так давно пенсионерка перенесла сложнейшую операцию.

Полтора года назад врачи-онкологи провели сложнейшую операцию, которая длилась 14 часов. Из брюшной полости Жанны Васильевны достали опухоль размером с футбольный мяч. Что удивительно — обратилась пенсионерка в больницу совсем с другой проблемой.

«Довольно частая ситуация, когда онкологическое заболевание является случайной находкой», — сообщил онколог-хирург, руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) Алексей Семенков.

На ранних стадиях онкологические заболевания часто протекают безболезненно. Поэтому чаще врачи работают с пациентами уже с тяжелой формой рака. Согласно статистике, каждый год в стране выявляется более полумиллиона случаев.

«При правильном лечении удается этого больного привести, стабилизировать, как мы называем — добиться ремиссии и перевести на другие курсы лечения, потому что мы работаем над новыми протоколами, и пациент может попасть в новый протокол, который подарит ему еще годы жизни», — сообщил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

А вот смертность среди онкобольных за последние пять лет снизилась — почти на 10%. Наши специалисты научились бороться с самыми тяжелыми стадиями рака.

«Медицина изменилась фантастически, и мы, с помощью лекарственного воздействия, излечиваем пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, который 20 лет назад было абсолютно смертельным заболеванием, и только трансплантация стволовых клеток могла спасти пациента», — рассказала генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава Елена Паровичникова.

Например, пациентов с различными формами лейкоза уже скоро будут лечить с помощью технологии CAR-T (КАРТИ) — нашим препаратом «Утжефра».

«Собственные Т-клетки пациента, с помощью модификации генетической, им придает такие свойства, что они могут распознавать опухолевые клетки. Уже получены и оценены не только эффективность, но и безопасность», — поделилась врач-гематолог и заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

Несмотря на современные методики лечения, рак остается одной из главных причин смертности в мире. В нашей стране онкоскрининги проводят бесплатно во время диспансеризации. В прошлом году ее прошли почти 100 миллионов человек.