Армена Саркисяна вместе с охраной засняли камеры наблюдения за день до покушения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 78 0

Сопровождением была замечена слежка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Камеры наблюдения зафиксировали Армена Саркисяна, основателя батальона «АрБат» и главу Федерации бокса ДНР в сопровождении охраны за день смерти. Запись оказалась в распоряжении редакции 5-tv.ru.

Данные кадры были сняты за сутки до взрыва в ЖК «Алые паруса», в котором смертельно ранило Саркисяна.

На видео видно, как несколько мужчин, среди которых и основатель «АрБата» спешно покидают здание банного комплекса. Согласно источнику, охрана обнаружила в комплексе двух подозрительных мужчин. Они, вероятно, следили за Саркисяном. Это и стало причиной того, что глава Федерации бокса ДНР вместе с охраной ушел из заведения.

Он и его сопровождение уехали на двух автомобилях. Вместе с Саркисяном покинул комплекс и его друг. Он был на белой машине.

Заявляется, что наблюдение за основателем батальона «АрБат» замечалось и ранее, поэтому Саркисян знал о слежке.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. В результате происшествия погибло два человека, включая Армена Саркисяна. Еще трое пострадавших были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покушение на Саркисяна было тщательно спланировано.

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