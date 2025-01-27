В Китае корги-полицейского лишили годового бонуса за усталый вид

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За «неподобающее» поведение пса даже вызвали к руководству.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sun Shubao; 5-tv.ru

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Звезду китайской полиции — собаку лишили премии, положенной ему в преддверии Китайского нового года. Коллеги сочли его поведение недопустимым, якобы корги по кличке Фуцзай часто появлялся на службе с усталым видом.

И даже засыпал посреди рабочего дня. Пса вызвали к руководству. Показали ему тот самый бонус — коробку с игрушками и лакомствами — и унесли. Как назидание, чтобы в будущем лучше старался исполнять обязанности.

На защиту такого оперативника встали пользователи соцсетей. Они напомнили, что вообще-то у сотрудника много задач: он ежедневно он патрулирует улицы и ищет взрывчатку. Разумеется, при такой нагрузке ему положен сон час. Пусть и со скандалом, но новогодний набор Фуцзаю все же вернули.

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