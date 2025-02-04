Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован

Бывший канцлер Германии, 80-летний Герхард Шредер, госпитализирован. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на адвоката.

По данным агентства, у политика наблюдаются «трудности с концентрацией внимания и памятью, а также нарушения сна».

Кроме того, лечащий врач утверждает, что у Шредера типичный синдром выгорания «с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии».

«Шредер ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физическим и психологическим стрессом, вызванным длительным, особенно публичным, допросом по «Северному потоку-2», — отмечается в публикации.

Также адвокат попросил от имени семьи уважать частную жизнь бывшего канцлера.

В апреле Шредеру исполнится 81 год.