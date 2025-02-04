Более 140 компаний объединит выставка гражданской авиации НАИС в Москве

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 28 0

Впервые будут организованы отдельный сектор беспилотных авиационных систем (БАС) и средств противодействия беспилотникам, а также пространство «Ярмарка вакансий».

Более 140 компаний объединит выставка технологий гражданской авиации НАИС в Моск

Фото: пресс-служба НАИС

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации (НАИС) объединит более 140 компаний-поставщиков оборудования и технологий из России, Белоруссии, Китая и Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе НАИС.

Выставка пройдет 5 и 6 февраля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Краеугольными секторами грядущей выставки стали техника и оборудование для наземного обслуживания ВС и пассажиров, технологии для строительства и ремонта инфраструктуры, IT-технологии, сектор БАС беспилотных авиационных систем и средств противодействия БПЛА.

«В рамках НАИС впервые организован отдельный сектор БАС и средств противодействия БПЛА. Свои технологии представят организации Алмаз-Антей, Микран, Московские микроволны, НЕОСКАН, Транспорт будущего, Авангард, ЦКБА, а также компании на объединенном стенде D700: Системы Механической Защиты, ЗГМ, Урал, ЮМИРС, UAVProf», — говорится в сообщении.

Треть экспозиции НАИС представляют компании, которые принимают участие в выставке впервые.

НАИС — главная отраслевая выставка и форум по гражданской авиации на территории России, охватывающая весь комплекс вопросов развития авиатранспортной отрасли. Здесь обсуждают векторы для развития авиатранспортной отрасли и представляют новейшие технологии для оснащения и обслуживания аэропортов, авиакомпаний и других авиапредприятий.

НАИС проходит ежегодно, начиная с 2014 года, при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

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