«Потерял много энергии»: адвокат экс-канцлера Германии Шредера о его состоянии

По словам юриста, выгорание у бывшего главы правительства ФРГ произошло в результате долгого переутомления.

Экс- канцлеру Германии Герхарду Шредеру диагностировали выгорание из-за длительного переутомления, он будет дальше проходить лечение в больнице, заявил в беседе с 5-tv.ru адвокат Шредера Ханс-Петер Хубер.

«Он уже не тот жизнерадостный человек, каким был раньше. И у него есть то, что обычно бывает при выгорании. Он потерял много энергии, способность концентрироваться и помнить», — рассказал Хубер.

Адвокат добавил, что выгорание у Шредера — результат длительного переутомления. Хубер отметил, что на здоровье Шредера сказались обвинения, выдвинутые ему в последнее время.

Адвокат заявил, что диагноз поставили после того, как экс-канцлер понял, что не может дать показания СК из-за плохого самочувствия. После этого, добавил Хубер, о себе заявили и соматические симптомы.

Отмечается, что медики настояли на том, чтобы Шредер продолжил лечиться в больнице.

«Именно это он сейчас и пытается сделать, и я надеюсь, что ему это удастся, потому что я тоже буду рад снова общаться с моим клиентом в образе прежнего жизнерадостного, открытого, веселого Герхарда Шредера», — заключил адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший канцлер Германии, 80-летний Герхард Шредер, госпитализирован.