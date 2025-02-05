Смертельный трюк: девушка принимала душ с заряжающимся телефоном и умерла

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Девушка принимала душ с заряжающимся телефоном и умерла от удара током в Карелии

Девушка принимала душ с телефоном и умерла от удара током в Карелии

Фото: 5-tv.ru

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Вода попала на зарядное устройство, и девушка получила удар током.

В городе Кондопога Республики Карелия девушка принимала душ с телефоном, который находился на зарядке, и скончалась от электрического удара. Об этом стало известно от регионального Следственного комитета Российской Федерации.

По факту произошедшей трагедии уполномоченными сотрудниками была начата следственная проверка после обнаружения тела погибшей гражданки.

Известно, что девушка мылась в ванной комнате, держа в руке подключенный к зарядке смартфон, в результате чего вода залила устройство, а девушка получила смертельный разряд током. От сильной электротравмы потерпевшая погибла на месте происшествия.

Заряжать телефон и другие устройства в розетке необходимо, соблюдая технику безопасности, так как безрассудное поведение нередко может обернуться причиной страшных происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зацепер-подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье. Молодой человек пренебрегал правилами безопасности и занимался опасной для жизни деятельностью.

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