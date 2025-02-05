Готовиться уже сейчас: с какими проблемами столкнулись аграрии в этом году

Многие фермеры из регионов, где эта зима выдалась аномально теплой, с тревогой следят сейчас за прогнозом погоды. Например, в Подмосковье обещают заморозки, такие перепады губительно скажутся на будущих всходах. Кроме того, есть еще одна проблема — насекомые-вредители. Они просто могут проснуться раньше времени. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат узнал, ждать ли нам хорошего урожая в этом году.

Вместо скрипа снега под ногами — хруст сухих стеблей. Зима так и не укрыла озимые. Фермер Александр Бочарников с тревогой смотрит на своих угодья. Даже крайне требовательный рис может не дожить до сбора урожая, как раз из-за аномально высокой температуры и тех, кого она может пробудить раньше времени:

«Дело в том, что саранча откладывают свои яйца в конце осени — где-то примерно в пределах десяти сантиметров почвы. Соответственно, отсутствие сильных морозов не позволит промерзнуть почве, и яйца не погибнут. Угроза может быть колоссальной, потому что саранча в момент лета очень сильно вредит посеву, то есть она может сесть на нашу культуру и практически полностью ее уничтожить».

По прогнозам федерального Россельхозцентра саранча может атаковать 21 регион — это территория в полтора раза больше, чем год назад. В целом, вредителей из-за аномально тёплой зимы, ожидают на 50% больше.

«Безусловно, есть риски раннего пробуждения и вредных насекомых, и активности тех же самых полевых мышей, которые, кстати говоря, толком-то и не заснули. Они толком-то и не заснули, они успели отложить личинки или мыши размножиться, составить потомство», — рассказал Николай Лычев, эксперт по АПК, член экспертного совета Ассоциации аграрных и логистических проектов.

С грызунами предстоит бороться в 18 регионах, там, где зима тоже была бесснежной и теплой. Самое страшное, чем может грозить аномальное потепление культурам и деревьям по всей стране — если они начнут цвести, почувствовав климатическую весну. А затем — вновь ударят заморозки. Например, здесь, в Сочи, фермеры о погоде абсолютно не беспокоятся, температура для этого времени года абсолютно нормальная.

«Это естественная погода, которая в Сочи, на Черноморском побережье присутствует. Поэтому, считай, температуры, которые сейчас есть благоприятны. У нас солнечные дни, что позволяет проводить какие-то весенние мероприятия, связанные с обрезкой деревьев. Также мы делаем обработку, то есть деревьев от насекомых, которые может быть легли и спят, отдыхают», — рассказал фермер Руслан Николаевский.

Краснодарским аграриям коллеги из других регионов России могут только позавидовать.

«От такой погоды могут, во-первых, пострадать озимые культуры, то, что касается полевых культур, потому что при оттепели они могли пойти в активный рост, и после того, как они начали расти, у них уменьшается содержание сахара, поэтому они, если будут заморозки большие или морозы — тем более в феврале и в начале марта — они могут погибнуть», —делится Испериан Бабкин-Юрьевич, заместитель председателя ассоциации «Народный фермер».

Поэтому к непростой весне готовятся уже сейчас, в первую очередь предстоит обработать свои участки от вредителей.

«Без комплексного подхода, без серьезных мероприятий, без сельхозавиации для распыления гербицидов и прочих химвеществ, будет сложно, практически невозможно справиться с тем нашествием, которое прогнозируют», —рассказал Ринат Бикчураев, глава КФХ, фермер.

В этом году площадь обработки увеличилась на 100 тысяч гектаров, по сравнению с прошлым. Но это все равно не панацея.

«Так вот, обычный сельхозпроизводитель, он не может бороться с саранчой, это все равно, что его предупредить. Град будет, будьте готовы к граду. Ну как быть готовым к граду? Можно чуть-чуть прикрыть что-то, а так, в общем-то, от града не спасешься — как и от саранчи», — говорит Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов.

Так много шансов лишиться всходов на корню не было десятки лет, признаются аграрии. Урожай — если не погибнет от возможных заморозков — то с большой долей вероятности может быть уничтожен вредителями. Но фермеры все-таки надеются что пессимистичные прогнозы не сбудутся. Или хотя бы часть посевов выдержит перепады температуры.