Экспедиция под угрозой: попавший в шторм Федор Конюхов вышел на связь

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Попавший в шторм Федор Конюхов вышел на связь

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Andrei Ladygin; 5-tv.ru

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Волны перевернули его лодку более 20 раз, есть повреждения.

Путешественник Федор Конюхов пережил сильнейшую бурю — и вышел на связь. Известий от него не было почти сутки.

Налетевший к югу от Кейптауна шторм достиг восьми баллов из девяти возможных. По словам самого Конюхова, огромные волны перевернули лодку более 20 раз. И хотя конструкция рассчитана на подобные нагрузки, избежать повреждений не удалось.

Уже известно, что волны сорвали ветро-указатель. На борту есть запасное оборудование, но его пока не установить. Как только буря утихнет, путешественник осмотрит лодку и оценит ущерб.

Если повреждения окажутся критическими, экспедицию могут прервать.

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