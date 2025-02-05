Экспедиция под угрозой: попавший в шторм Федор Конюхов вышел на связь

Волны перевернули его лодку более 20 раз, есть повреждения.

Путешественник Федор Конюхов пережил сильнейшую бурю — и вышел на связь. Известий от него не было почти сутки.

Налетевший к югу от Кейптауна шторм достиг восьми баллов из девяти возможных. По словам самого Конюхова, огромные волны перевернули лодку более 20 раз. И хотя конструкция рассчитана на подобные нагрузки, избежать повреждений не удалось.

Уже известно, что волны сорвали ветро-указатель. На борту есть запасное оборудование, но его пока не установить. Как только буря утихнет, путешественник осмотрит лодку и оценит ущерб.

Если повреждения окажутся критическими, экспедицию могут прервать.