В России ужесточается контроль за нелегальными мигрантами. Заработал специальный реестр, в который внесены иностранные граждане, незаконно находящиеся в стране.

Реестр находится в свободном доступе. Проверить данные можно на сайте МВД и «Госуслугах».

Те, кто попал в списки, не смогут управлять автомобилем, открыть банковский счет, выезжать за пределы субъекта пребывания, менять место жительства без разрешения ОВД, отдавать своих детей в школы и сады, а также приобретать недвижимость.

В случае неоднократного нарушения запретов иностранца могут депортировать. Новая мера должна помочь сократить количество нарушений миграционного законодательства.