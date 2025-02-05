В России ужесточается контроль за нелегальными мигрантами
Заработал реестр, в который внесены иностранные граждане, незаконно находящиеся в стране.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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В России ужесточается контроль за нелегальными мигрантами. Заработал специальный реестр, в который внесены иностранные граждане, незаконно находящиеся в стране.
Реестр находится в свободном доступе. Проверить данные можно на сайте МВД и «Госуслугах».
Те, кто попал в списки, не смогут управлять автомобилем, открыть банковский счет, выезжать за пределы субъекта пребывания, менять место жительства без разрешения ОВД, отдавать своих детей в школы и сады, а также приобретать недвижимость.
В случае неоднократного нарушения запретов иностранца могут депортировать. Новая мера должна помочь сократить количество нарушений миграционного законодательства.
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