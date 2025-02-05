Минтранс заявил о возможностях увеличения пассажиропотока в 2025 году

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 45 0

В Москве проходит выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Москве проходит выставка инфраструктуры гражданской авиации

Министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что видит возможности для расширения авиаперевозок, даже несмотря на то что для авиационной отрасли последние годы были крайне непростыми. Ожидается, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году составит 109,7 миллионов человек, также отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ярдов.

«Когда мы анализируем данные за 2022, 2023, уже прошедший 2024 годы, многие эксперты удивляются, как вообще РФ летает и выполняет полеты, потому что наши враги ставили перед собой задачу полностью остановить воздушное движение РФ, полностью блокировать работу наших авиакомпаний», — отметил Старовойт на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве.

За прошлый год было перевезено 111,7 миллионов пассажиров. При этом есть возможность расширения летной загруженности. Дополнительные возможности и точки роста в будущем государственный деятель обсудил с коллегами.

«Впервые на форуме, которому уже больше десяти лет, мы совместно проводим это мероприятие с нашими уважаемыми коллегами <…> Задачи, которые сегодня стоят перед отраслью, комплексные и, конечно, на площадке правительства РФ мы работаем над решением этих задач, как одна большая и дружная команда», — отметил он.

Двенадцатая национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 проходит 5 и 6 февраля в центре «Крокус Экспо» в столице. В ней участвуют ведущие холдинги «Ростеха». В ходе мероприятия обсуждаются вопросы создания пула подменных двигателей, сервисного обслуживания и увеличения современных мощностей ремонта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Старовойт доложил Путину о проекте строительства ВСМ Москва — Петербург.

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