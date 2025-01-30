Глава государства провел рабочую встречу с министром транспорта РФ.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург осуществляется в соответствии с планом. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия», — отметил он.

Старовойт назвал строительство ВСМ Москва — Петербург сложным проектом. Министр также добавил, что в настоящий момент власти совместно с холдингом «Российские железные дороги» (РЖД) борются со снижением погрузки в сфере железнодорожного транспорта — она упала на 4%. Однако Старовойт отметил, что уменьшение предвидели, и в результате оно оказалось менее значительным, чем по прогнозу.

В марте 2024 года стартовало строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Владимир Путин подчеркивал, что при реализации проекта необходимо использовать российские разработки и оборудование.

Российский лидер выразил уверенность, что все строительные планы удастся выполнить профессионально и на самом высоком уровне. Уже подсчитано, что магистралью будут пользоваться около 23 миллионов человек ежегодно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы.