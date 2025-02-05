В Херсонской области задержали участника украинской террористической организации

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюремного срока.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; УФСБ России по Херсонской области; 5-tv.ru
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Жителя Херсонской области задержали за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1962 года рождения, жителя региона, входившего в состав незаконного вооруженного формирования», — говорят в ФСБ.
По данным ведомства, мужчина добровольно вступил в «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана»*, функционирующий на Украине.
Отмечается, что целью формирования является нарушение целостности РФ и борьба за передачу Крыма в состав Украины.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Теперь мужчине грозит до 15 лет тюремного срока.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение. Накануне стало известно о смерти пятого ребенка семьи из села Красная Сопка.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ
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