В Херсонской области задержали участника украинской террористической организации

Жителя Херсонской области задержали за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1962 года рождения, жителя региона, входившего в состав незаконного вооруженного формирования», — говорят в ФСБ.

По данным ведомства, мужчина добровольно вступил в «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана»*, функционирующий на Украине.

Отмечается, что целью формирования является нарушение целостности РФ и борьба за передачу Крыма в состав Украины.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Теперь мужчине грозит до 15 лет тюремного срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение. Накануне стало известно о смерти пятого ребенка семьи из села Красная Сопка.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ