Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Накануне стало известно о смерти пятого ребенка семьи из села Красная Сопка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
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Отцу семьи из Красноярского края, четверо детей которой погибли от отравления дихлофосом, предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Уточняется, что 34-летний мужчина обвиняется по статье о причинении смерти по неосторожности четырем лицам. Пока глава семейства находится под подпиской о невыезде.

Судебно-химическая экспертиза ранее подтвердила, что смерть четверых детей из поселка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края наступила от отравления инсектицидами.

Накануне также стало известно о смерти пятого ребенка из этой же семьи. По предварительной информации, трехмесячный младенец погиб от «механической асфиксии рвотными массами».

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что мать покормила сына вечером 1 февраля и уложила спать, а в 03:00 обнаружила, что ребенок не дышит.

Уточняется, что младенец был на грудном вскармливании, а накануне женщина ела домашнюю еду и не меняла привычный рацион. При этом в доме, где живет семья, недавно был сделан ремонт.

По факту смерти трехмесячного ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обвинения пока никому не предъявлены.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером 20 сентября вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

При этом 34-летний отец и 32-летняя на тот момент еще беременная мать тоже отравились, но выжили.

Следствие установило, что причиной смерти детей стало отравление дихлофосом, который отец семейства обильно распылил в доме накануне. Аэрозоль попал на мебель, одежду и посуду.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. В декабре 2024 года отцу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав назвал точную причину гибели отравившихся детей в Красноярском крае.

Тема:
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