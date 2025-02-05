Патрушев заявил о росте товарооборота с Белоруссией

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Он провел встречу с Юрием Шулейко, на которой поднимались темы сотрудничества в области, ПКА рыбного хозяйства, природоохранной деятельности и экологии.

Товарооборот сельхозпродукции с Белоруссией в 2024 году увеличился на 15%

Фото: government.ru

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Товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Белоруссией увеличился на 15% в 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Белоруссии Юрием Шулейко.

По словам Патрушева, взаимодействия наших двух стран расширяются сразу по нескольким направлениям, в том числе в сельском хозяйстве.

«По предварительным данным, в 2024 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился на 15%, превысив восемь миллиардов долларов. Рассчитываем, что положительная тенденция сохранится», — сказал заместитель Председателя Правительства России.

В частности, Патрушев и Шулейко обсудили сотрудничество в области агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, природоохранной деятельности и экологии.

В ходе встречи стороны отметили, что, помимо торговли, растет также совместное освоение зарубежных рынков. Кроме того, Россия и Белоруссия успешно взаимодействуют в области семеноводства.

Отмечается, что в сфере экологии сторон ведут особо активную работу. Например, по итогам прошлого заседания Россия и Белоруссия подписали программу сотрудничества по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на три года.

Помимо этого, в том году стороны утвердили «дорожную карту» трансграничного водного сотрудничества, посвященную сохранению и восстановлению водных объектов бассейна Днепра и Западной Двины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев посетил завод по утилизации отходов «Свистягино» в Московской области.

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