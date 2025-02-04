Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил завод по утилизации отходов «Свистягино» в Московской области. Также вице-премьер провел совещание об ускорении старта поставки в сеть электроэнергии ​​​​​​от предприятия.

«Мы сегодня ознакомились с работой завода по энергетической утилизации „Свистягино“. Он начал свою работу в декабре прошлого года», — отметил он на совещании.

Дмитрию Патрушеву доложили о работах по аттестации нового предприятия в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии и рассказали о его операционной модели.

Заместитель председателя правительства РФ в ходе совещания акцентировал внимание на важности финансовой устойчивости для эффективного функционирования завода.

«Свистягино» по графику сможет приступить к поставкам электроэнергии во втором квартале этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев обсудил в Алжире сотрудничество в сельском хозяйстве. В прошлом году экспорт российской агропродукции в эту страну увеличился и достиг более 850 миллионов долларов.