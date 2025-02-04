Предприятие начало свою работу в декабре прошлого года.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил завод по утилизации отходов «Свистягино» в Московской области. Также вице-премьер провел совещание об ускорении старта поставки в сеть электроэнергии от предприятия.
«Мы сегодня ознакомились с работой завода по энергетической утилизации „Свистягино“. Он начал свою работу в декабре прошлого года», — отметил он на совещании.
Дмитрию Патрушеву доложили о работах по аттестации нового предприятия в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии и рассказали о его операционной модели.
Заместитель председателя правительства РФ в ходе совещания акцентировал внимание на важности финансовой устойчивости для эффективного функционирования завода.
«Свистягино» по графику сможет приступить к поставкам электроэнергии во втором квартале этого года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев обсудил в Алжире сотрудничество в сельском хозяйстве. В прошлом году экспорт российской агропродукции в эту страну увеличился и достиг более 850 миллионов долларов.
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