Более 3,5 тысяч человек остались без света в Новгородской области из-за непогоды

В восьми районах Новгородской области остались без электричества более 3,5 тысяч человек из-за непогоды. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели на данный момент устраняют неполадки, возникшие из-за сильного снегопада и перепада температур в Новгородском и Любытинском районах. Сотрудники МЧС помогают энергетикам добраться до труднодоступных участков,. Также они очищают просеки линий электропередачи.

Местным доставляется вода и генераторы при необходимости. Также спасатели предоставляют возможность зарядить телефон.

В ведомстве уточняется, что задействованы более 40 человек и 12 единиц техники.

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