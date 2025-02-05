Более 3,5 тысяч человек остались без света в Новгородской области из-за непогоды

Сотрудники МЧС помогают жителям справиться с возникшими трудностями.
Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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В восьми районах Новгородской области остались без электричества более 3,5 тысяч человек из-за непогоды. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели на данный момент устраняют неполадки, возникшие из-за сильного снегопада и перепада температур в Новгородском и Любытинском районах. Сотрудники МЧС помогают энергетикам добраться до труднодоступных участков,. Также они очищают просеки линий электропередачи.
Местным доставляется вода и генераторы при необходимости. Также спасатели предоставляют возможность зарядить телефон.
В ведомстве уточняется, что задействованы более 40 человек и 12 единиц техники.
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