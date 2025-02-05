Более 3,5 тысяч человек остались без света в Новгородской области из-за непогоды

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 22 0

Сотрудники МЧС помогают жителям справиться с возникшими трудностями.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В восьми районах Новгородской области остались без электричества более 3,5 тысяч человек из-за непогоды. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели на данный момент устраняют неполадки, возникшие из-за сильного снегопада и перепада температур в Новгородском и Любытинском районах. Сотрудники МЧС помогают энергетикам добраться до труднодоступных участков,. Также они очищают просеки линий электропередачи.

Местным доставляется вода и генераторы при необходимости. Также спасатели предоставляют возможность зарядить телефон.

В ведомстве уточняется, что задействованы более 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сахалин попал в эпицентр шторма. За сутки на острове выпало больше метра осадков. В итоге — сугробы выше человеческого роста, а многоэтажки скрыты по балконы второго этажа. Автодвижение остановлено, аэропорты парализованы, а в горах — лавинная угроза.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.53
-1.41 102.69
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Незаконный массаж: в Петербурге накрыли публичный дом
18:04
Более 3,5 тысяч человек остались без света в Новгородской области из-за непогоды
17:50
Экстракт хвои: в чем опасность использования ополаскивателя для рта
17:34
Точно в цель: ВС РФ уничтожили «Искандером» склад ВСУ в Сумской области
17:20
Больше не «биполярка»: у Канье Уэста обнаружили аутизм
17:14
Артиллеристы ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Покровском

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Этно-опера «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли готовится к премьере
Имеют право: шесть причин для законного отказа в бесплатной медицинской помощи
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год