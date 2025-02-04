Снежный плен: Сахалин попал в эпицентр шторма
Остров Сахалин попал в эпицентр снежного шторма
Фото, видео: www.globallookpress.com/© Roman Denisov; 5-tv.ru
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Эта зима бьет все рекорды — за сутки на острове выпало больше метра осадков.
Сахалин в снежном плену. Эта зима бьет все рекорды — за сутки на острове выпало больше метра осадков. В итоге — сугробы выше человеческого роста, а многоэтажки скрыты по балконы второго этажа. Автодвижение остановлено, аэропорты парализованы, а в горах — лавинная угроза. И пока стихия отступать не собирается. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера оценил мастабы бедствия.
Это не просто снегопад. С неба валят сугробы. Осадки начались ночью, к утру — десятки ДТП. В белой пелене водители не замечают друг друга.
Непогода бьет по острову — снегопад за снегопадом. Сугробы уже в человеческий рост. Вот в этом, например, прячется автомобиль. Откапывать машину будут долго.
Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска задерживается с десяток внутренних рейсов. Взлетно-посадочную полосу здесь расчистили, но пункты назначения в области засыпает так, что расписание приходится корректировать каждые десять минут. В Долинске под сугробами не то что машин — домов не видно.
На уборке сейчас сосредоточены все силы коммунальных служб, но их не хватает. В селе Сокол многоэтажки завалило по балконы второго этажа. Люди выходят откапывать свои дворы самостоятельно — пробивают тоннели к аптекам, больницам и магазинам. И все равно чистят, кажется, недостаточно быстро.
Усугубляет здесь все ветер, который постепенно усиливается. К вечеру обещают штормовые порывы до 25 метров в секунду. Уже поднялась метель. Люди запасают продукты, чтобы можно было несколько дней провести дома.
В режиме повышенной готовности сегодня и спасатели региона. В горных районах на лыжных трассах объявлена опасность схода лавин. Здесь накопилась критическая масса снега.
«В центре и на юге Сахалина прогнозируется лавиноопасность. В администрации муниципальных округов и взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — сообщил заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
На трассах между населенными пунктами периодически вводят ограничения движения. Водителей предупреждают о возможных задержках. Вообще ГАИ просят не пользоваться личным транспортом.
А власти самых пострадавших поселков рекомендуют людям вообще на улицу не выходить. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку. В школах и детских садах — свободное посещение.
Прогнозы от синоптиков неутешительные. Ожидается, что остров будет во власти непогоды еще сутки.
«Когда один циклон за другим приходит — такое наблюдается сравнительно не часто», — ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра.
Эта зима ставит снежные рекорды. Уже выпало больше метра снега. Основной удар стихии придется на предстоящую ночь.
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