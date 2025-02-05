Двое детей сбежали из детского сада в Твери

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 46 0

Областная прокуратура проводит проверку.

Фото, видео: Евгений Разумный/ТАСС; 5-tv.ru

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Двое детей самостоятельно покинули территорию детского сада в Твери. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, воспитатель отвлеклась во время прогулки с группой детей. Двое ребятишек в этот момент подошли к калитке на улице, нажали на кнопку домофона и ушли. Они довольно далеко убежали от детсада.

В результате детей удалось найти. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пресс-служба прокуратуры Тверской области сообщила в Telegram-канале о начале проверки по факту произошедшего. Надзорное ведомство намерено оценить действия работников детского сада.

Прежде рассказывалось, что ребенок погиб в детском саду в Нижнем Новгороде. Тело трехлетнего малыша нашли следователи. По данным прокуратуры региона, мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой, в результате чего произошла асфиксия. От полученной травмы ребенок скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Салехарде воспитательница затравила маленькую девочку. Работников сада также заметили за употреблением спиртных напитков.

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