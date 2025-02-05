«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут из Киева

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 43 0

Украинские спортсмены бегут из Киева

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут из Киева

Фото: © РИА Новости/Владимир Николаев

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Каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись домой с заграничных соревнований.

Украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись обратно домой с заграничных соревнований, так как боялись мобилизации. Об этом сообщает EADaily.

Во время соревнований в Венеции семья Пилипюк скрылась от других представителей украинской делегации, удалила аккаунты в соцсетях, а также перестала отвечать на телефонные звонки.

Позже Евгений признался, что не вернулся домой из-за страха быть мобилизованным в ВСУ. Тем более, что он недавно стал отцом. Также он отметил, что руководители Черновицкой федерации карате его «кинули», не сдержав обещания устроить его на тренерскую должность.

«Я понимаю. Да, я поступил неправильно. Я понимаю, что моему поступку нет оправдания. Что он не является достойным по отношению к украинскому обществу, к нашим воинам. Я искренне прошу за это прощения», — оправдывался спортсмен.

Громкий скандал снова привлек внимание к проблеме побега украинских спортсменов с Незалежной из-за мобилизации.

В ноябре 2024 года украинская спортивная газета на основании информации Министерства молодежи и спорта проанализировала, что ежемесячно с Украины сбегают в среднем 13−14 спортсменов. А все потому, что список погибших спортсменов, поступивших в ряды ВСУ, только растет (более 500 человек).

На сегодняшний день специальное разрешение министерства молодежи и спорта на выезд заграницу остается одним из немногих легальных способов для мужчин призывного возраста покинуть Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине призвали сократить 100 тысяч военкомов.

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