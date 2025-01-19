Женщины и старики погибли при бегстве националистов из Русского Поречного.

Российские военнослужащие обнаружили истерзанные тела мирных жителей села Русского Поречного, что в Курской области, в подвале. Населенный пункт освобожден от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео, на котором бойцы столкнулись с последствиями зверств националистов, появилось в Telegram-канале группировки «Север».

Тела убитых, в том числе женщин и стариков, изуродованы. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Вероятно, гражданские погибли во время бегства формирований ВСУ из села. Прежде чем покинуть его, украинские боевики забросали подвал, в котором прятались люди, гранатами.

«Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это — зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — написал Мирошник.

По мнению посла, несмотря на очевидную жестокость убийц, Запад все равно продолжит прикрывать киевский режим, «лживо отворачивать глаза» от военных преступлений украинских боевиков и препятствовать международным расследованиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли в плен боевиков ВСУ при освобождении Леонидова и Александрии в Курской области.