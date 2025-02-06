Агродрон и дрон-доставщик: новинки гражданской авиации показали на выставке NAIS

Что твориться с российским флотом гражданских беспилотников — сегодня можно было увидеть в Москве, где началась выставка, объединившая тысячи специалистов и сотни компаний авиатранспортной отрасли.

Понятно, что сейчас беспилотники, в основном, ассоциируются с боевыми действиями. Во многих южных регионах и центральных областях страны их полеты просто запрещены. Но развивать это направление все равно надо.

Что уже удалось сделать своими глазами, увидел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Почти 112 миллионов пассажиров за 2024 год перевезено гражданскими авиалиниями в прошлом году. Это цифры, которые даже в прогнозах аналитиков никто не ожидал.

«Это рост к 2023 году довольно существенный — почти на 6% в общем. Конечно, я хочу поблагодарить всех участников рынка, наши авиакомпании, инженерные и сервисные службы, потому что для нас сегодня задача № 1 — не только сохранить авиационную подвижность в нашей стране, но самое главное — обеспечить безопасность полетов», — заявил глава Минтранса Роман Старовойт.

Основу авиапарка в нашей стране пока составляют Boeing и Airbus. Но задача перед промышленностью и авиационными властями стоит амбициозная — максимально перейти на российские технологии и, главное, самолеты.

«Перед нами стоит задача полностью импортозаместить и тот самолет, имею в виду Superjet, и Ту-214, которые у нас были уже, и Ил-76, и новые самолеты тоже полностью на своей технологической базе реализовать за счет собственных разработок», — подчеркнул глава Минпромторга Антон Алиханов.

И главное тут — двигатели. В рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации — NAIS-2025 представлены моторы для всех типов летательных аппаратов.

ПД-8 — новинка пермского завода и сердце будущей модификации Sukhoi Superjet. Двигатель еще проходит испытания, в том числе летные на специальном самолете-лаборатории. Но уже в этом году впервые должен подняться в воздух вместе с лайнером, для которого и разрабатывался.

ПД-8 должен заменить на Superjet российско-французский SaM146, у которого есть некоторые конструктивные проблемы. Но главное — половина производства двигателя находится за границей. Поэтому выпуск новых моторов фактически невозможен.

Российские разработки есть не только в самой авиации, но и в аэродромном оборудовании. Причем уже эксплуатируются системы, которые раньше в России вообще не производились — например, машины противообледенительной обработки.

«У нас есть больший размер, который эксплуатируется в аэропорте Пулково, около 40 аэропортов в России эксплуатируют аналогичную технику, и конкретная машина предусмотрена для аэропорта Новокузнецка», — рассказал исполнительный директор завода «Элемент» Михаил Репников.

Значительная часть выставки посвящена беспилотной авиации. Причем гражданской. Самый крупные — агродроны. Используются для обработки полей, но перспективы намного шире. Например, дрон-доставщик.

«В рамках экспериментального правового режима Самарской области данная эксплуатация уже ведется. И, я думаю, в течение этого года мы этот опыт распространим на многие регионы России», — подчеркнул главный конструктор компании «Транспорт будущего» Павел Корольков.

Интерес к выставке огромный — посетителей тысячи. Причем это как представители заводов и аэропортов, так и обычные люди, интересующиеся авиацией.

«На выставке участвуют порядка 150 компаний. Посетители в этом году очень активно регистрировались, и я думаю, что мы можем в итоге выйти на цифру около девяти тысяч профессиональных посетителей», — отметила директор выставки Лариса Брынцева.

Площадка будет работать два дня. Будет подписано несколько крупных договоров о сотрудничестве. Уже известно, что эта выставка станет самой масштабной за все 12 лет истории NAIS.