«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ

150 российских бойцов, освобожденных из украинского плена, вернулись на Родину. Этой ночью самолет с военнослужащими приземлился в Москве. За плечами у каждого — месяцы, а у кого-то и годы нечеловеческих испытаний.

Раненых лечили лишь бинтом и спиртом, здоровых — пытали. Но этот кошмар закончился. Впереди — долгожданная встреча с родными. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак — с подробностями.

Аппарель военно-транспортного ИЛ-76 открывается на взлетно-посадочной полосе одного из столичных аэродромов. На борту находятся те, кто этого момента ждал очень-очень давно. И дождался — 150 российских солдат наконец вернулись на Родину из украинского плена.

Некоторые солдаты все еще с трудом передвигаются. Дают о себе знать ранения, полученные до попадания в плен.

— Осколки.

— Вам в плену оказывали помощь?

— Кроме перевязок — никакой.

В плен каждый попал на разных участках фронта и пробыл разное время. Кто-то семь месяцев, кто-то — почти два года. Условия в заточении, говорят бойцы, были невыносимые. Но вспоминать об этом они не хотят. Все в прошлом.

— Какие условия были, скажите, пожалуйста?

— Хуже не придумаешь, не было. Морально, в основном.

Ко многим бойцам еще не пришло осознание, что они дома. В России. И все эти ужасы позади. О своем освобождении некоторые даже домой не успели сообщить.

Мобильного телефона Алексей не видел больше года. Но номер жены с первых дней знакомства помнит наизусть. До супруги удается дозвониться.

Передает привет жене через нашу телекамеру и боец, который 14 месяцев прятал обручальное кольцо от боевиков, а сейчас наконец смог его снова надеть на палец.

Этот обмен по формуле «150 на 150», как и несколько предыдущих, состоялся на территории Белоруссии рядом с украинской границей. Военные медики оказали первую помощь уже бывшим военнопленным. Потом все проследовали в автобус, где освобожденные солдаты смогли передать привет на Родину.

Это был 31-й с начала СВО обмен пленными и четвертый при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас вернувшихся на родину солдат ждет обследование в столичных госпиталях Министерства обороны, а потом каждый из них поедет домой, где наконец сможет обнять своих родных и близких.