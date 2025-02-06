«Выпустить своих демонов»: SHAMAN о работе над оперой «Князь Владимир»

Исполнитель признался, что его герой в постановке — главный — был круче до принятия христианства.

В Кремлевском дворце прошла премьера этно-оперы «Князь Владимир». Историческое произведение поставил Игорь Матвиенко. И это, без сомнений, самый масштабный проект в карьере именитого продюсера.

Матвиенко работал над оперой больше десяти лет. Она рассказывает об одном из важнейших периодов в истории нашей страны. А именно — о Крещении Руси. И о том, какую роль сыграло это событие в объединении русских земель.

В результате, у автора получился своеобразный симбиоз музыкальных стилей. Этнические древнеисландские мотивы гармонично переплетаются с современным рок-н-рольным звучанием. А исполнители главных ролей предстали перед зрителями в совершенно новых образах.

«Мне интереснее, драйвовее и веселее играть именно Владимира до принятия христианства, в этом можно выпустить всех своих демонов. Образ Князя Владимира затягивает, держит… и долго не отпускает», — поделился исполнитель роли Владимира, заслуженный артист России, автор и исполнитель SHAMAN.