В ВСУ появились финские наемники под видом медицинских работников
Запад пытается найти ухищрения помочь украинским боевикам творить новые зверства.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Jouni Porsanger; 5-tv.ru
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В ВСУ прибыла новая партия иностранных наемников. В прифронтовой зоне под видом волонтеров-медиков — с оружием в руках появились граждане Финляндии.
В интернете уже есть видео не только оказания помощи, но и стрельбы из винтовки. По надписям на предметах становится понятно, что все происходит на Украине. А судя по этим кадрам — точности попадания могут позавидовать и опытные снайперы. А на многих снимках они выглядят как очень хорошо экипированные боевики.
Еще одна новинка ВСУ на фронте — роботизированные подразделения, о появлении которых заявил министр обороны Украины Умеров. Он утверждает, что беспилотные наземные комплексы будут использовать во время наступления, эвакуации раненых с поля боя и разминирования.
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