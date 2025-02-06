Обрел надежду: что стало с оставшимся без мамы тигренком из Приморья

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 50 0

Оставшегося без матери тигренка из Приморья доставили в реабилитационный центр

Фото, видео: МРОО «Центр «Тигр»; 5-tv.ru

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Подрастающему хищнику — около года от роду.

Оставшегося без матери тигренка доставили в реабилитационный центр в поселке Ольга Приморского края. Об этом представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщили 5-tv.ru.

Недавно в этом приморском поселке был обнаружен беззащитный тигренок, оставшийся без матери. В результате оперативных действий, предпринятых местными жителями и специалистами, малый хищник был доставлен в центр реабилитации для диких животных. Это важный шаг, который дал тигренку шанс на возвращение в «большую природу».

В центре реабилитации подрастающий хищник будет находиться под внимательным наблюдением ветеринарных врачей. Они обеспечат ему необходимую медицинскую помощь, полноценное питание и заботу, чтобы восстановить его здоровье и адаптировать к жизни в дикой природе. Специалисты отмечают, что работа с такими животными требует особого подхода, поскольку тигры — это не только символ дикой природы, но и важная часть экосистемы, нуждающаяся в защите и поддержке.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края выразило удовлетворение тем, что тигренок получил шанс на спасение. Ведущие эксперты продолжают следить за его состоянием и помогать в реабилитации, стремясь подготовить его к возвращению в естественную среду обитания, когда это станет возможным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что паспортный контроль питомцев может стать реальностью.

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