Двойка по истории: глава МИД Британии заявил о тысячелетних отношениях с Украиной

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Глава МИД Британии заявил о тысячелетних отношениях с Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com/UK Foreign, Commonwealth & Devel

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Место министра иностранных дел Великобритании, должно быть, проклято. Несколько лет назад попалась и Лиз Трасс, которая не знала, в какой стране находятся Ростовская и Воронежская области.

Много вопросов вызвали исторические отсылки главы британского МИДа о неожиданно глубоких связях с Киевом, уходящих в уж очень далекое прошлое.

Дэвид Лэмми накануне прибыл с визитом на Украину — для обсуждения проблемы безопасности и сотрудничества. И отметился весьма спорными высказываниями.

«Премьер Стармер с вами подписал соглашение о столетнем партнерстве. Это обновляет наши отношения, углубляет их на следующие 100 лет. И вы знаете, тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнерство — оно вообще — о сотнях тысяч лет», — придумывал на ходу министр.

Каких именно принцесс и князей имел в виду Лэмми — он не уточнил. Украинские СМИ утверждают, что в истории Киевской Руси известен один случай, когда наследник английского престола Эдуард женился, по одной из версий, на дочери древнерусского князя Ярослава Мудрого. Но говорить о тысячелетнем тесном партнерстве, как минимум, странно.

Встречал британского дипломата Валерий Залужный. В ходе визита говорили о дополнительной финансовой помощи Украине в размере около 70 миллионов долларов. Обсудили и взаимодействие с новой американской администрацией, отношения с которой у Киева явно ухудшаются.

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