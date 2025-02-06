Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Прошлое продление действует до 11 февраля текущего года.

Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину

Фото: ВКонтакте/Владимир Бурдин/veburdin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину. Об этом сообщило РИА Новости.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании, суд постановил продлить Бурдину меру пресечения в виде ареста до 11 марта включительно», — сказала судья Татьяна Орлова.

Решение было принято после того, как музыкант признал свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, что существенно повлияло на ход судебного разбирательства и вызвало широкий общественный резонанс среди его поклонников и музыкальной общественности. Судья Татьяна Орлова, заслушав материалы дела, отметила, что меры пресечения необходимо продлить в связи с особенностями преступления, по которому Бурдин обвиняется.

В пресс-службе суда сообщают, что ранее он уже находился в СИЗО, и суд неоднократно рассматривал вопросы о продолжении ареста. Сначала его задержали 14 ноября 2024 года с назначением ареста до 11 января 2025 года, затем срок был продлен до 11 февраля, однако попытки обжаловать данное решение не увенчались успехом.

Бурдин — не только музыкант, но и один из основателей «Смысловых галлюцинаций», группы, оставившей заметный след в истории российского рок-движения. После распада коллектива он продолжил карьеру в сольном направлении, но события последних месяцев бросили тень на его творческую жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что против ростовского замгубернатора Федотовой возбудили уголовное дело.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Беременность не прошла бесследно: Юлии Барановской пришлось «ушивать» живот
12:51
Предприимчивый военком: на Украине задержали представителя ТЦК после взятки
12:37
Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину
12:34
Гладков: в районе села Логачевка погибли три человека в результате атаки ВСУ
12:32
Умер бывший первый замглавы МИД РФ Владимир Титов
12:20
Wi-Fi — грабитель: мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов

Сейчас читают

Ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области
«Подарю тебе чудо»: Бузова отреагировала на новость о будущем отцовстве Давы
Юрий Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год