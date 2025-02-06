В Крыму установили дополнительные праздничные выходные в 2025 году

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В 2025 году в Крыму установили дополнительные праздничные дни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данный указ уже опубликован на портале крымского правительства.
Известно, что добавилось сразу несколько выходных дней в связи с религиозными праздниками: Ораза-байрам (31 марта) и Пасха (21 апреля).
Помимо этого, в этом году нерабочие дни будут 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, а также 9 июня — из-за празднования Дня Святой Троицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский ввел санкции против трех музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа. Украина продолжает бороться с мировым культурным наследием и лично с хранителями коллекций и исследователями.
Согласно документу, под ограничения попали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
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