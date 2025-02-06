Ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области
Подробности уточняются.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли две человека, один из них — ребенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в регионе.
Он уточнил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области.
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