Ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 2 509 0

Подробности уточняются.

Ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли две человека, один из них — ребенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в регионе.

Он уточнил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Беременность не прошла бесследно: Юлии Барановской пришлось «ушивать» живот
12:51
Предприимчивый военком: на Украине задержали представителя ТЦК после взятки
12:37
Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину
12:34
Гладков: в районе села Логачевка погибли три человека в результате атаки ВСУ
12:32
Умер бывший первый замглавы МИД РФ Владимир Титов
12:20
Wi-Fi — грабитель: мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов

Сейчас читают

Ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области
«Подарю тебе чудо»: Бузова отреагировала на новость о будущем отцовстве Давы
Юрий Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год