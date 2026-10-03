Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб и еще двое, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины по Белгородской области за сутки. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

Мужчина ехал на автомобиле в поселке Степное, когда его атаковал FPV-дрон ВСУ. Мирный житель погиб, машина повреждена.

Также в Яковлевском округе четыре беспилотных летательных аппарата атаковали населенный пункт Томаровка. Один из дронов был сбит, но взрывом задело двухлетнего ребенка, он госпитализирован. Также в Шебекино при атаке беспилотника на грузовик ранен мужчина, его доставили в белгородскую больницу.

Белгородская область регулярно подвергается ударам ВСУ. Так, ранее в результате атаки украинских дронов на грузовой автомобиль 25 сентября в регионе погиб один человек, еще один получил ранения. Удар был нанесен в районе поселка Пятницкое.

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