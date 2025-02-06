Умер бывший первый замглавы МИД РФ Владимир Титов

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 100 0

Ему было 66 лет.

Умер бывший первый замглавы МИД Владимир Титов

Фото: Из открытых источников

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Умер бывший заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами. Володя обладал жестким характером, который в Министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались», — написал Карасин.

Он добавил, что смерть Титова для него — «большое личное горе».

Титову было 66 лет. Причина смерти не уточняется.

В 2005 году Титов занял пост заместителя министра иностранных дел, а с апреля 2013 года стал первым замглавы ведомства. В прошлом году он покинул пост.

За свои заслуги дипломат был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Александра Невского и Почета и другими наградами.

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