Возбуждено уголовное дело после обнаружения ребенка на обочине в Подмосковье

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 55 0

Годовалая девочка ползала по шоссе и чуть не замерзла. Чудом ее спас проезжающий мимо водитель.

Возбуждено уголовное дело после обнаружения ребенка на обочине в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения 11-месячного ребенка на обочине дороги в Раменском городском округе. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее проезжающий на Старо-Рязанском шоссе водитель Баха увидел маленькую девочку, которая выползла на проезжую часть. Если бы мужчина не спас ее, Лиза могла бы погибнуть. Водитель пытался отогреть малышку и сразу же вызвал полицию и скорую.

У ребенка диагностировали обморожение. Водитель отметил, что вскоре на дорогу вышла женщина, утверждающая, что она бабушка девочки. Мужчина не стал отдавать ей ребенка, а передал его уже медикам и правоохранителям.

«В настоящее время, следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к данному инциденту, даны указания для проверки хозяйственно-бытовых условий семьи, в которой проживает ребенок. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Планируются допросы и назначение экспертизы», — отмечает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе.

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