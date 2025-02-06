«Без кипучей деятельности»: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

На неделе встречается сразу три дня болезней, поэтому если вам предстоят медицинские процедуры, лучше их наметить на начало недели, чтобы избежать ошибок в диагностике, досадных неприятностей во время медицинских процедур, и прочих гадостей.

Ни одного дня для кипучей деятельности на неделе нет. Она скорее подходит для мягкого и постепенного движения. Если что-то и делать, то лучше всего выбирайте понедельник и воскресенье. Остальные дни поспокойнее.

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Понедельник, 10 февраля 2025 года

День Стальной собаки



5-tv.ru

Ша Ци (негативная энергия) прилетает в центральный дворец и делает понедельник непригодным для важных дел. Тем не менее сегодня допустимо обращаться к врачу, проводить встречи, отправляться на свидания, начинать учебу, подписывать незначительные контракты, заниматься инвестированием, искать работу.

Структура дня не слишком благоприятствует активности и вносит элемент неожиданности, неуправляемости. Будьте готовы быстро реагировать на новые вводные.

Совет книги перемен: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Вторник, 11 февраля 2025 года

День Золотой свиньи



5-tv.ru

Негативная звезда «Абордажный крюк» управляет этим днем. Поэтому лучше всего заниматься самыми обычными делами, не возлагая слишком много надежд на поддержку энергий.

Если слишком сильно активничать сегодня, есть риск получить плохие или даже трагические новости через 60 — 120 дней.

В такой день могут возникать споры из-за денег. Хотя если проявить находчивость и смекалку, можно получить неплохие результаты благодаря структуре «Небесный ствол».

Совет книги перемен: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Среда, 12 февраля 2025 года

День Водной крысы



5-tv.ru

В этот день деревянная Ци нестабильна, переменчива, поэтому заключать брачный союз, проводить масштабные запуски, переезжать в новый дом или начинать что-то поистине фундаментальное не стоит.

Зато проводить встречи вполне можно, подписывать контракты тоже хорошо, инвестировать отлично, просить о повышении также подойдет. Дела обещают закончиться благополучно, благодаря участию главного духа помощника Джи Фу.

Совет книги перемен: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

Четверг, 13 февраля 2025 года

День Водного быка

5-tv.ru

День болезней — поэтому медицинские процедуры лучше делать в первой половине недели. Да и для других дел этот день подходит слабо — только для обычных наших повседневных забот.

Структура «Небесная сеть» закрывает тюрьму, предупреждает, что дела могут идти неблагоприятно. Общая неудача быстро развивается.

«На пути встретишь свирепого тигра!» — пишут древние тексты.

Риск испытать неприятные эмоции от взаимодействия с коллегами по работе, друзьями или близкими остается.

Совет книги перемен: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Пятница, 14 февраля 2025 года

День Деревянного тигра



5-tv.ru

Продолжает череду дней болезней, поэтому медицинские процедуры лучше переносить на другое время.

В такой день хорошо общаться с людьми — встречаться с друзьями, отправляться на свидания, строить совместные планы. Для остального эта пятница не подойдет. Дела закончатся благоприятно, благодаря поддержке общей структуры.

Совет книги перемен: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Суббота, 15 февраля 2025 года

День Деревянного кролика



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Еще один день болезней, уже третий на этой неделе! Поэтому с медициной лучше соприкасаться в другие, более подходящие для этого дни.

Этот день сопровождается неблагоприятной структурой «Благородный дня наказан» — она предвещает драки, ссоры, прелюбодеяния, судебные разбирательства и потерю денег.

«На что надеешься не получишь. Долгая и трудная борьба для достижения цели», — пишут древние тексты.

Совет книги перемен: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Воскресенье, 16 февраля 2025 года

День Огненного дракона



5-tv.ru

День обладает весьма посредственными энергиями. И, поэтому для масштабных планов он не годится. Зато наши простые человеческие радости поддержать он готов. Это встречи с друзьями и близкими, романтические свидания, отдых и любые взаимодействия с людьми.

Дела будут идти легко, благодаря структуре «Птица стремится в гнездо». Такой день хорош для творческой работы и для того, чтобы строить планы.

Совет книги перемен: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

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