«Неправильная энергетика»: в ГД посоветовали Валиевой отдать медали после решения CAS

Российская фигуристка стала «заложницей» политических игр.

Российской фигуристке Камиле Валиевой следует отдать свои медали после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью с изданием «Советский спорт».

«Будь я на месте Камилы — отдала бы медали. Не смогла бы доставать их и понимать, что они для меня с неправильной энергетикой», — сказала она.

Журова подчеркнула: фигуристка стала «заложницей» политических игр. Многих спортсменов не привлекают к ответственности за нарушения, в которых обвиняют российскую фигуристку. Как правило, наказанием становится отстранение на год.

Как напомнила депутат, по решению CAS, Валиева должна отдать свою золотую медаль с чемпионата Европы 2022 года российской фигуристке Анне Щербаковой. Это делается специально.

«Всю эту бучу устроили специально, чтобы показать, что Камила не хочет отдать медаль Ане», — отметила Журова.

Запад тем самым хочет столкнуть российский спортсменов и подставить РФ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года. Также спортсменка лишилась золотых наград чемпионатов.

Однако вопросы к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все еще остались. Например, одно из крупнейших международных агентств информации Associated Press заявляло, что руководство WADA скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать перед судом российскую фигуристку.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова. Спортивный функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.