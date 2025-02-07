Раскол между гражданскими и военными наблюдается на Украине на фоне силовой мобилизации — об этом заговорили даже в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Там уже просчитали, что начало силового противостояния станет приговором украинскому обществу. Это реакция на серию взрывов в отделениях ТЦК и нападений на военкомов. В связи с этим, даже начали работать над улучшением «качества оказания услуг сотрудниками ТЦК». Так командование называет известную в народе бусификацию и даже просит запретить использование подобных терминов.

А все, что происходит на улицах во время жестких задержаний — в ВСУ назвали цитата: «невзгодами и трудностями работы».

Кстати, онлайн-словарь украинского языка и сленга назвал термин «бусификация» словом 2024 года.

Но Киеву вряд ли удастся погасить эту волну агрессии, потому что вышло новое распоряжение теперь уже Минздрава. Там разрешили снимать бронь от мобилизации — по запросу министерства обороны — с медицинских работников. Их необходимо будет в кратчайшие сроки отправить в войска. Такое решение принято из-за острого дефицита военных врачей. В то же время, на Украине опасаются, что это спровоцирует коллапс всей системы здравоохранения, ведь более 70% раненых боевиков проходят лечение в гражданских больницах.