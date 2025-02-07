Тщательная промывка мозгов: как СБУ вербуют женщин для исполнения терактов в РФ

Сотрудники ФСБ задержали сразу в нескольких регионах России четырех женщин-агентов СБУ. По данным спецслужб, их готовили для совершения терактов в отношении высокопоставленных российских военных, а также на объектах энергетической инфраструктуры.

Для вербовки использовались различные методы — обещания красивой жизни за границей, романтические отношения и даже шантаж. Детали операции — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Подъезд многоэтажки в Воронеже, к квартире террористки по прозвищу Луфи, завербованной Службой безопасности Украины, сотрудники спецназа ФСБ подбираются осторожно. В помещении килограммы взрывчатки.

На нее сразу надевают наручники, чтобы не подорвала заготовленные бомбы. Их Луфи собрала сама.

«В 2023 году я была завербована представителями украинских спецслужб. В ходе сотрудничества проходила обучение на территории города Киев и приобрела навыки обращения со стрелковым оружием, управлением БПЛА, уходом от наружного наблюдения, а также изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств», — рассказала Луфи.

Прожив с семьей на Украине десять лет, Луфи решила получить гражданство. Тогда и была завербована СБУ. В обмен на украинский паспорт нацисты приказали диверсантке подорвать одного из высокопоставленных офицеров в Воронеже.

Угрожали, что в противном случае никогда не увидит мужа и сына. Теракт предотвратили оперативники ФСБ, а с семьей Луфи действительно теперь встретится не скоро.

«Женщины являются наиболее внушаемыми по сравнению с мужчинами. Их психоэмоционально можно быстрее раскачать. СБУ отрабатывают все возможные варианты, используя женщин», — подчеркнул судебный эксперт Игорь Иванишко.

Киевский режим ведет войну негуманными методами. Еще одну женщину СБУ психологически сломали в украинском посольстве в Чехии.

А задача была не из простых, ведь она мастер спорта по боксу. По заданию куратора Бориса Белоусова, бывшего полицейского из Севастополя, диверсантка с псевдонимом Леси должна была ликвидировать одного из руководителей добровольческого батальона «Барс-Крым».

«Я должна была заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов. За это время я должна была выехать в Сочи, потом в Турцию и на Украину, где Борис обещал мне хорошую жизнь», — рассказала Леси.

Леси получила аванс в тысячу долларов, но все, что смогла сделать — записаться в ряды батальона, после чего о ее задании стало известно сотрудникам ФСБ.

Украинские нацисты вербуют женщин запугиванием, обещаниями жизни за границей, и даже романтическими отношениями.

Одноклассницы из Выборга собирали информацию о местоположении россиян, которых киевский режим планировал устранить. И собирали самодельные взрывные устройства по заданию агента СБУ Станислава Кимлача. Он стал возлюбленным по переписке одной из девушек.

Во время обыска дома у девушек оперативники ФСБ обнаружили компоненты для изготовления бомб, взрывчатку и электронику. За выполнение заданий подставной возлюбленный обещал райские условия за границей, но теперь их ждет внушительный срок.

Киевские радикалы для организации терактов используют и колл-центры. Военнослужащая из Ленинградской области должна была взорвать склад с боеприпасами после звонка мошенников.

Аферисты взломали аккаунт старшего прапорщика на «Госуслугах» и убедили оформить кредит на два миллиона рублей. А позже лжесотрудник ФСБ обвинил ее в финансировании ВСУ.

Лишь по счастливой случайности старший прапорщик осталась жива, после чего ее задержали настоящие сотрудники ФСБ. И сообщили: они никогда не звонят, при необходимости вызывают повесткой. Киевские фашисты все чаще именно женскими руками устраивают опасные диверсии.

Подрывом был убит Владлен Татарский. Исполнительница* получила самый строгий приговор, когда-либо вынесенный женщине в России: 27 лет тюрьмы.

Неожиданностью это стало, пожалуй, только для нее. Вербовщики всегда знают, что исполнительницы либо погибнут во время выполнения теракта, либо окажутся за решеткой.

* — Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.