Суд арестовал женщин, задержанных за подготовку теракта по заказу СБУ

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Суд арестовал двух задержанных в Ростове-на-Дону женщин-агентов из Украины

Избрана мера пресечения: суд вынес решение в отношении двух задержанных украинок

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Спецагенты Незалежной были пойманы в Ростове-на-Дону.

Суд арестовал двух спецагентов Украины, задержанных ранее в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ленинский суд Ростова избрал двум задержанным меру пресечения в виде ареста», — сказал собеседник агентства.

Целью злоумышленниц было совершение терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. Эти женщины прошли подготовку, включая обучение обращению с оружием, взрывчатыми веществами и управлению беспилотниками по заказу Украины.

В результате обысков по их местам проживания было изъято значительное количество взрывчатых веществ, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами.

Примечательно, что аналогичных агентов также задержали на территории Севастополя и Воронежа. Эти случаи подчеркивают растущее внимание к вопросам безопасности и угрозам террористической направленности. Важно отметить, что в отношении данных задержанных пока нет вынесенного вердикта, что свидетельствует о продолжающемся судебном разбирательстве. Следственные органы работают над сбором необходимых доказательств и анализом возможной сети их сообщников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине часть медиков потеряют бронь от мобилизации.

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