Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной в Москве

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 320 0

Вместе с ним в автомобиле находилась и его супруга.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с участием полицейской машины на северо-востоке Москвы. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным источника, у артиста повреждена нога. Однако он отказался от госпитализации, медицинскую помощь оказали на месте. В транспортном средстве находилась и супруга Матросова Оксана Рудич-Каструбина, она не пострадала.

Кроме того, в результате аварии двое сотрудников полиции получили травмы. Их госпитализировали. Состояние одного из правоохранителей оценивают как тяжелое.

Porsche актера и служебный автомобиль столкнулись на Череповецкой улице. По одной из версий, за рулем иномарки находился Матросов, он возвращался из школы, куда отвозил сына. В это время машина полицейских следовала через перекресток с включенными проблесковыми маячками. Артист не заметил этого и выехал наперерез.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве на Волгоградском проспекте в районе Текстильщики столкнулись такси и BMW, в результате чего один человек погиб, а второй — госпитализирован.

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